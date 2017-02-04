Lulu上錯車渾然不知 直呼「對不起林小姐」

Lulu自然不做作的個性，深獲粉絲喜愛。(圖/本報系資料照)

Lulu自《大學生了沒》出道後，自然不做作的個性，加上HOLD住全場的主持功力，深受不少粉絲的喜愛，不過她在臉書自曝糗事，才從南韓度假回國就發生上錯車的蠢事，讓她自嘲「用87分劃下這趟韓國之旅」。

Lulu表示步出機場後，一見到車號RAM的黑色車輛，就不疑有他立刻上車，豈知司機也未覺察異狀幫她提行李，就在車子出發2分鐘後，司機詢問「你是林小姐的朋友喔？」，眼見Lulu一頭霧水的模樣後，便緊接追問「小姐你是不是坐錯車」，這才讓Lulu驚覺上錯車，因此司機立刻一個大U折返桃園機場，這時才知原本要上車的客人，目睹Lulu整個出糗過程，反應也從整個傻眼到笑歪，這也讓Lulu直呼「對不起林小姐」。

對於在機場大出糗，Lulu表示由於約的時間地點相同，加上車輛顏色一樣，車牌也只差兩碼才搞混，直呼絕對不是故意的，但於此趣聞也讓網友直呼「Lulu實在太可愛了」、 「車根本就一摸一樣真的不能怪妳」。

(中時電子報)