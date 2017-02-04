死對頭 勞勃狄尼洛又來損川普

奧斯卡影帝勞勃狄尼洛，總結他的死對頭美國總統川普就任至今的表現說，看來他的總統任期不太好。

勞勃狄尼洛（Robert De Niro）宣傳他的新片「喜劇演員」（The Comedian），接受美國廣播公司（ABC）週五晚間電視談話節目「觀點」（The View）主持人喬貝哈（Joy Behar）訪問。

短暫聊過新片二三事，喬貝哈另起話題聊聊新總統川普（Donald Trump），金獎影帝坦承，想一拳打在他的臉上，但這只是象徵性的說法。

勞勃狄尼洛表示，「這並非我要把他找出來，但他得聽聽，他使人民的感受如何」。談到卸任總統歐巴馬頒贈的勳章，他讚不絕口說，歐巴馬是個好總統，並說看看川普現在做的事情，看來不太好。

去年美國總統大選期間，勞勃狄尼洛曾罵川普是豬，就在川普當選總統後，這位金獎影帝曾說，他是總統了，揚言打他這回事已經不能這麼做，並說打算回義大利老家。1060204

(中央社)