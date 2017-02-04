川普制裁伊朗 3陸民2陸企上榜

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伊朗試射飛彈後，美國財政部今天公布制裁名單，其中至少包括2家中國企業及3名中國人也上榜。

儘管美國總統川普提名的財政部長人選梅努欽（Steven Mnuchin）仍待國會通過，但川普展現他的快速作風，財政部公布一份針對25個實體及個人的制裁名單，他們都參與或提供伊朗飛彈製造的設備、技術採購與貿易，其中有3名中國人及2家中國企業上榜。

根據財政部公布這3名中國人的英文姓名分別為Richard Yue、Jack Qin與Carol Zhou，他們三人都是中間商，從2013年開始，為一名與製造飛彈有關的伊朗商人提供採購、貿易及金融服務。

制裁名單提到，Richard Yue是Cosailing Business Trade Company的銷售員，經查網站，這家公司是位於山東的「青島航帆貿易公司」，公司法定代表為「岳耀東」，極可能就是名單上的Richard Yue。

Jack Qin則是寧波新世紀進出口公司（Ningbo NewCentury Import and Export Company）的員工，美國財政部指出，Jack Qin透過這家貿易公司為和伊朗飛彈製造的有關人士提供技術、材料及金融服務。

白宮發言人史派瑟今天說，這項制裁展現川普政府反對伊朗近來試射飛彈「非常、非常堅定的立場」，伊朗必須了解，「川普會繼續展現強勢，這是過去8年沒有的。」

不過，美國國家廣播公司（NBC）報導，前總統歐巴馬過去也對伊朗採取過制裁手段。

川普針對伊朗試射飛彈的制裁名單上還包括總部位於黎巴嫩與伊朗的公司。1060204

(中央社)