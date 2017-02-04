川普移民禁令 6萬簽證暫時撤銷
美國國務院今天表示，總統川普對7個人口大多數為穆斯林國家的旅客頒布禁令後，已撤銷6萬張旅遊簽證。
法新社報導，國務院領事事務局發言人寇克斯（Will Cocks）說：「我們遵照行政命令，已暫時撤銷不到6萬人的簽證。」
「我們了解，我們遵照行政命令進行審查時，將造成一些人暫時不便。」
他說：「對於撤銷簽證的張數，簡單一點來說，我們在2015財政年度核發簽證給1100萬移民與非移民」，他並堅持，國家安全仍是「最高優先」。
川普（Donald Trump）1週前頒布行政命令，禁止伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞與葉門旅客入境美國，為期90天；世界各地的難民停止入境120天。（譯者：中央社周莉芳）1060204
(中央社)
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