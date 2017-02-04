這些原因讓小英表姊接勞部 挨酸：謝震武更適合

有網友認為，謝震武比林美珠更適合出任勞動部長。（中時資料照／張祐銘攝）

行政院昨（3）日宣布調整內閣名單，其中接任勞動部長的政委林美珠，因為總統蔡英文的表姊，引起不少質疑聲浪；還有人諷刺，林美珠雀屏中選的理由中，知名律師謝震武有幾項也符合，由他出任可能更適合。

林美珠之所以能接任部長，行政院發言人徐國勇昨表示，勞基法修正通過之後，會遇到許多法規適用、執行的問題，因此需要專業的法律人才；而林在數十年前通過法務行政高考後，就開始進入政府工作，法務法制都很熟悉，溝通方面也很有一套，因此是相當適合的人選。

對此，有網友認為，只要是人才，就該內舉不避親地放在合適的位置上；也有人覺得，應先讓林美珠做做看，不要都還沒正式上任，就開始大肆批評；但仍有網友諷刺，如果高考及格、長期從事法律工作就能擔任勞動部長，那謝震武更加適合，況且他可能比林美珠更會溝通，因為謝曾在2008年時，被選為說話最得體的名人第一名。

(中時電子報)