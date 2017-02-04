小英表姊任勞動部長 李明賢：內閣民調會繼續掉
自去年520總統蔡英文上任後，政策不得人心，民調一路往下滑，閣揆林全也好不到哪去，為搶救低迷民調，行政院昨宣布內閣4部會首長進行人事調整，其中勞動部將由蔡英文表姊林美珠出任。李明賢除了痛批「這簡直是『內舉不避親』的最佳寫照，社會觀感一點也不重要！」恐怕內閣民調還會繼續掉。網友也質疑以前民進黨不是吼叫，前總統夫人周美青要避親，現在蔡英文把家族拉進福利部門，怎沒看民進黨立委們鬼嚎了？
政院發言人徐國勇指出，林美珠是金融法律及法務行政高考及格，長期從事法律相關工作，也曾擔任內政部政務次長，善於溝通，《勞基法》修法通過後，周休二日等法律適用性、法規解釋，要借重她的法律專才與溝通能力，來擔任勞動部長。
林美珠上任後將面臨三大難題，1例1休爭議、年金改革及勞資爭議。有網友狠批是「借重她的親戚關係吧」、「勞動部不找一個勞運人士，找一個總統的表姐，退休法匠」、「表面酬庸都這麼毫不掩飾 私底下不知道安插了多少」…網上罵聲四起。
國民黨文傳會副主委李明賢則在臉書上表示，當小英把家天下的概念發揮到極點，以後林美珠挾皇親國戚、總統表姐的光環，大部長的號令一出，內閣各部會誰敢不從？甚至，以後政府就得像清宮大戲一樣，要升官就先喊：英皇萬萬歲？
皇親國戚真的苦民所苦、真能照顧勞工，李表示才不信！這次內閣人事調整，會給外界甚麼觀感？這豈是「吃相難看」可以形容？李明賢認為恐怕內閣民調還會繼續掉。有網友也質疑以前民進黨不是吼叫，前總統夫人周美青要避親。現在蔡英文，把家族阿貓、阿狗，全拉進福利部門，有利家人圖，怎沒看民進黨立委們鬼嚎了？
(中時電子報)
文章來源：李明賢臉書
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