桃園平鎮早餐店火警 母女不幸身亡
桃園市平鎮區環南路4日清晨發生住宅火警，消防隊4時許趕抵現場，救出3人，發現還有2人受困在火場內，趕緊布置水線進入，4時40分在住宅1樓廁所內發現62歲林姓及30歲宋姓母女，但都已經沒有呼吸、心跳反應，趕緊送醫急救，但雙雙宣告不治。
警、消表示，2日凌晨接獲通火警報案，趕往現場，發現2間相連的早餐店發生火警，火勢迅速從1樓延燒到3樓。到場時發現左側早餐店2樓有人呼救，趕緊將52歲的張姓婦人和她的29歲的宋姓兒子救出，因有輕微煙嗆，皆送醫治療。
右側的早餐店則有1名36歲宋姓女子逃出，她趕緊向消防隊員表示自己媽媽和妹妹仍受困屋內。消防人員獲報不敢輕忽，趕緊破壞鐵捲門，並布置水線，但4時40分許進入火場搜救時，在住宅1樓廁所內發現母女2人，但已經命危，趕緊送醫後仍宣告不治，36歲宋女也送醫觀察。
罹難者的親人則說，起火的2間早餐店是堂兄弟利用自宅經營，因對面就是平興國中，因此客源頗多，對於發生意外也感到相當錯愕。
(中時)
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