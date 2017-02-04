圓潤美更貼近現實 法國大尺碼時尚興起

特派員看世界專欄選美活動、商業廣告和影視作品，不斷證明社會潮流以瘦為美，但畢竟不是人人都擁有芭比身材，越來越多法國業者、廣告商採用大尺碼模特兒，以更貼近現實的廣告，爭取客群。

來自法國的米戴那爾（Iris Mittenaere）剛於一月底贏得環球小姐（Miss Universe）后冠，她的容貌自不在話下，身材也符合所有商業廣告呈現的女性樣貌，高挑而纖細，膚色健康且無一絲贅肉。

與她奪得后冠的新聞相關，還有一則故事被台灣媒體忽視。加拿大小姐博契爾（Siera Bearchell）只因體態比其他人圓潤，就被媒體詢問「比其他國家代表...... 壯碩的感覺如何？」

博契爾在社群網站Instagram敘述這個選美會外的插曲，並回答「做自己的感覺如何？對自己有信心的感覺如何？代表加拿大來到環球小姐的舞台、實現夢想的感覺如何？替年輕女孩做榜樣的感覺如何？重新定義『美』的感覺如何？我的答案是，太棒了」。

博契爾很美，她所流露的自信更美，但環球小姐的后冠終究落在符合商業標準的女性頭上，而博契爾遭遇到的質疑甚至羞辱，明明白白揭露，太多人對美的審視條件還是非常狹隘。

不過，在以時尚著稱的法國，對美的欣賞角度早已有所不同，有數家模特兒經紀公司，專推大尺碼模特兒，Agence PLUS就是其中的先驅。

Agence PLUS成立於2004年，網站列出旗下超過250名男女模特兒，身材從40號到50號以上都有，臉書粉絲專頁還貼了一張圖片，寫著「我沒變胖，只是增加了一些愛撫的面積」，以健康幽默的態度看待圓潤的身材。

根據法國服裝諮詢網站ClicknDress去年的一項調查，法國女人最常購買的衣服尺寸是40號和42號，相當於台灣人習慣的L號；同時，約40%的法國女人穿44號以上的衣服，穿36號的人只有6.4%。

36號相當於台灣的S號，但在時裝伸展台上，36號穿在模特兒身上，還是顯得寬鬆。

社會的主流審美觀以瘦為佳，但那畢竟不符合多數人的現實，還會導致年輕人病態節食，誘發身體和心理問題。

許多消費者應該都有類似的經驗：受廣告裡的時尚形象吸引，掏錢把衣服買回家，卻好像穿不出廣告上的效果，畢竟不是人人都有模特兒的平坦小腹和修長雙腿。

法國業者也注意到這個問題，不僅大型零售業者如Kiabi、Tati、Leclerc及平價服裝品牌H&M推出大尺碼型錄，廣告商為了拉近廣告和現實的差距、擴大消費者群，也逐漸採用身材接近普羅大眾的模特兒，因此越來越多經紀公司與大尺碼模特兒簽約。

巴黎近年還舉辦數屆大尺碼沙龍展（Salon des Grands），專為身高拔群、體型勇壯的人展示時裝潮流，與一般時尚秀很不一樣。

過去幾年，部分國家的年輕女孩在社群網站分享「大腿縫」、「比基尼橋」、「A4腰」的照片，在法國卻不容易成為潮流，因為外型美的基本條件，應該是自信、健康、懂得享樂，也就是法國人常說的「生之喜悅」（joie de vivre）。

這也是大尺碼模特兒經紀公司徵才的條件之一，並不是身材圓潤就能當模特兒，重點是體型協調、具有活力，更不可少的是，喜歡自己，對自己的身體感到自信。1060204

(中央社)