9日強烈冷氣團南下 10日北部低溫11度

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中央氣象局預報，9日受鋒面通過及強烈大陸冷氣團南下影響，氣溫明顯下降，10日北部低溫下探攝氏11度。

氣象局說，今天各地雲量較多，但氣溫變化不大，白天舒適，高溫約攝氏23度至26度，夜晚清晨仍偏涼，低溫約16至19度，中南部日夜溫差最多可達10度。

氣象局預測，5日至7日東北季風增強，北部及東北部較涼，其他地區早晚涼，8日東北季風減弱，氣溫回升。

不過，9日受鋒面通過及強烈大陸冷氣團南下影響，全台氣溫明顯下降；東半部及北部地區有局部短暫雨，轉溼冷，其他地區為多雲到晴。

氣象局預測，10日北部低溫下探11度，高溫也只有14、15度，中部及南部低溫分別下探12度、13度，但天氣晴朗有陽光，高溫都可達20度以上。1060204

(中央社)