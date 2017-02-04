成大伊斯蘭特展 讓你認識伊斯蘭

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全球伊斯蘭信仰人口高達16億人，台灣不少外籍勞工也是穆斯林，成功大學歷史系策展「遇見伊斯蘭」，直到3月12日，讓台灣民眾多認識伊斯蘭。

成大歷史系的「遇見伊斯蘭」特展，全面性地介紹伊斯蘭，除文字說明外，還有念珠、戒衣、長袍服飾、精美古蘭經架、古蘭經手抄本、經文書法掛飾、什葉派掛飾、伊斯蘭銅盤、布掛飾、水壺、藝術盒、咖啡壺等展品。

成大說，這些展品來自於世界宗教博物館、台灣伊斯蘭研究學會，也有成大歷史系老師林長寬、顧盼等人的私人收藏。

配合特展，成大歷史系更規劃4場活動，分別是2月18日的清真飲食認證及中東飲食文化；2月26日的伊斯蘭書法藝術、中東音樂舞蹈；3月4日的伊斯蘭婦女議題與服飾時尚、穆斯林婦女文學與電影；3月9日的穆斯林國家文化之認識。

成大表示，伊斯蘭是世界第二大宗教，也是伊斯蘭文明的核心要素，台灣卻對伊斯蘭相當陌生。其實，各宗文化都應相互理解、尊重，認識伊斯蘭不應只從宗教角度出發，應透過穆斯林全面的社會文化生活去理解。1060204

(中央社)