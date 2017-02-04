澳洲職棒正值球季 高國輝：有助於調整狀況

中華隊今赴澳洲參加集訓，高國輝盼以實戰調整狀況。(周鎮宇攝)

經典賽中華隊今將赴澳洲集訓，也將與當地球隊進行5場熱身賽，富邦悍將高國輝說：「多一些比賽的機會去調整，加上澳洲職棒正值球季中，對我們的訓練效果應該會更好。」

高國輝目前也被教練團評估為先發中心打線人選，並且在澳洲移訓期間，會讓他嘗試外野每個位置，高國輝指出，目前就是希望用實戰的狀況去做最後調整，澳洲職棒球員目前都在比賽的狀態，跟他們打起來狀況調整起來會更快。

跟弟弟羅國龍同時入選中華隊，高國輝回應，練球時間大部分都在一起，希望在比賽的時候兩人都能夠為中華隊拿下好成績。

(中時電子報)