周日來石碇賞櫻、健行、品茗趣！接駁車接送好便利

二格道路櫻花。（新北市景觀處提供）

春暖花開來旅遊！二月開始櫻花躲躲開！過年連假天天豐食是否讓你身體囤積了多餘熱量，不妨趁年後的第一個週末來一趟賞櫻健行之旅！

2017新北市櫻花季於一月下旬揭開序幕，首波櫻花綻放於石碇區，目前花開約5成，正好適合前往賞櫻健行。石碇區公所將於本周日（5日）上午9點，在石碇區二格公園舉辦今年的第1場櫻花季賞櫻健行活動，當天還有農民市集、生態導覽等豐富行程，以及提供限量品茗杯2000個！

活動將由當地的華梵大學學生擊鼓迎春揭開序幕，民眾可從二格公園旁的山道入口前進，沿著二格道路健行賞櫻，全程來回約4公里。

步道兩側種植大量櫻花，置身其中如同被櫻花環抱，主辦單位貼心地在沿路設有茶席，民眾走累了可休息一會，品嘗主辦單位準備的東方美人茶與文山包種茶。本次賞櫻活動有接駁車可帶你到石碇老街，途經北47線沿路能欣賞櫻花繽紛點綴山間，在轉彎處又可見一抹櫻紅。

來到石碇老街可以看到日治時期保留至今的吊腳樓建築，以及「不見天街」的街景風情，民眾不妨在賞櫻健行之餘，也到老街來一趟文化之旅。

新北農業局長李玟表示，今年的山櫻花大多在農曆新年後花況較佳，今年的賞櫻主題「我與櫻花的健康約定」即是鼓勵民眾外出活動舒展身心，近距離體驗櫻花的魅力。歡迎民眾於本周來石碇山城健行品茗，在山嵐、櫻花美景下，期許新的一年能越動越健康！

(中時電子報)