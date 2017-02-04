WBC中華隊赴澳備戰 郭總喊話向前衝
中華隊備戰3月世界棒球經典賽（WBC），經過1個多月集訓，今天清晨啟程前往澳洲，展開移地訓練、熱身賽，總教練郭泰源喊話「向前衝」。
天色沒亮，桃園機場出境大廳球星閃耀，由總教練郭泰源領軍，教練團吳復連、葉君璋、陳金鋒等，國手群林智勝、林益全、蔣智賢、林哲瑄、高國輝、胡金龍一字排開，夢幻陣容準備搭機。
經香港轉機，中華隊航程約10小時，預計今晚抵達澳洲黃金海岸，7日起與職棒布里斯本俠盜隊打5場熱身賽。
中華隊共32名球員赴澳，內外野陣勢逐漸明朗，捕手有林琨笙、鄭達鴻分攤，一壘手林益全、許基宏或林智勝，二壘手林智勝、林志祥，三壘手許基宏、蔣智賢，游擊手王勝偉或陳鏞基。
外野主戰暫訂左外野胡金龍、中外野林哲瑄、右外野高國輝，另有張正偉、張志豪、羅國龍待命上陣。
棒次方面，中心打線完整，胡金龍、林哲瑄、張正偉都是第一棒人選。
總教練郭泰源表示，這次赴澳洲的5場熱身賽，先發投手由業餘先上，讓投手群慢慢調整。包括業餘投手呂彥青、許凱翔、吳俊杰、王政浩等。
旅日投手郭俊麟、陳冠宇、宋家豪是先發投手人選。宋家豪留在母隊春訓，2月底在日本與中華隊會合。郭俊麟今天隨中華隊赴澳洲，陳冠宇8日飛澳洲與中華隊會合。1060204
(中央社)
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