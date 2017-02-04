合歡山雪季醫療計畫 常見高山症救助
合歡山雪季醫療計畫已邁入第10年，今年負責合歡山雪季醫療勤務的國軍花蓮總醫院，化被動為主動，背負氧氣瓶及外傷處理包至高山步道協助有需求的民眾。
國軍花蓮總醫院院長張迪生表示，醫療站上午設於合歡山莊，晚間設在松雪樓。由帶隊官、醫師、護理師、護理官及醫務士等組成的雪季醫療隊，分別於元旦、春節與和平紀念日連假，共3梯次為民服務。
合歡山的日出、晚霞、雲海及雪景總能吸引眾多遊客探訪，但美景當前卻隱藏著「高山症」的危機。
張迪生指出，高山症是一種情境疾患，在高山上低氣壓且低氧的環境下出現的病症。引起高山症的主要原因，是在短時間裡快速上升到2500公只以上的高度，造成人體在短時間內無法及時適應高海拔的環境。
初期症狀包括呼吸急促、脈搏加速、頭暈、頭痛、目眩、疲勞、步態不穩、噁心、嘔吐等，也因為症狀與感冒或暈車相似，一般民眾難以與高山症做聯想，嚴重者甚或會發展成高海拔腦水腫或高海拔肺水腫的致命階段。若察覺有這些現象時，應儘速到醫療站就醫，避免狀況惡化。1060204
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。