合歡山雪季醫療計畫 常見高山症救助

合歡山雪季醫療計畫已邁入第10年，今年負責合歡山雪季醫療勤務的國軍花蓮總醫院化被動為主動，醫療隊背負氧氣瓶及外傷處理包至高山步道協助有需求的民眾。(國軍花蓮總醫院提供)中央社記者李先鳳傳真 106年2月4日

合歡山雪季醫療計畫已邁入第10年，今年負責合歡山雪季醫療勤務的國軍花蓮總醫院化被動為主動，醫療隊背負氧氣瓶及外傷處理包至高山步道協助有需求的民眾。(國軍花蓮總醫院提供)中央社記者李先鳳傳真 106年2月4日

合歡山雪季醫療計畫已邁入第10年，今年負責合歡山雪季醫療勤務的國軍花蓮總醫院，化被動為主動，背負氧氣瓶及外傷處理包至高山步道協助有需求的民眾。

國軍花蓮總醫院院長張迪生表示，醫療站上午設於合歡山莊，晚間設在松雪樓。由帶隊官、醫師、護理師、護理官及醫務士等組成的雪季醫療隊，分別於元旦、春節與和平紀念日連假，共3梯次為民服務。

合歡山的日出、晚霞、雲海及雪景總能吸引眾多遊客探訪，但美景當前卻隱藏著「高山症」的危機。

張迪生指出，高山症是一種情境疾患，在高山上低氣壓且低氧的環境下出現的病症。引起高山症的主要原因，是在短時間裡快速上升到2500公只以上的高度，造成人體在短時間內無法及時適應高海拔的環境。

初期症狀包括呼吸急促、脈搏加速、頭暈、頭痛、目眩、疲勞、步態不穩、噁心、嘔吐等，也因為症狀與感冒或暈車相似，一般民眾難以與高山症做聯想，嚴重者甚或會發展成高海拔腦水腫或高海拔肺水腫的致命階段。若察覺有這些現象時，應儘速到醫療站就醫，避免狀況惡化。1060204

(中央社)