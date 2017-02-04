春酒不斷 醫師：慎防酒精性脂肪肝

中壢天晟醫院腸胃肝膽科醫師黃耀康（左）表示，飲酒容易引起「酒精性脂肪肝」，對心血管的影響也很大，目前醫界尚無十分有效的藥物治療，減重及運動才是不二法門。（天晟醫院提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 106年2月4日

春節假期結束，但仍有不少春酒宴席，醫師提醒，飲酒容易引起「酒精性脂肪肝」，對心血管的影響也很大，目前醫界尚無十分有效的藥物治療，減重及運動才是不二法門。

中壢天晟醫院腸胃肝膽科醫師黃耀康表示，春節前的尾牙到春節後的春酒，容易因為大魚大肉、吃太好，如果又少運動，不但體重容易往上爬，小心肝臟可能變成油滋滋的「脂肪肝」。

黃耀康說，脂肪肝其實是整個肝臟內的肝細胞堆積三酸甘油酯，油滴像吹泡泡般，把肝臟細胞越吹越大；當脂肪囤積超過肝臟重量的5%時，即稱為脂肪肝，依嚴重程度分為輕、中、重度。

脂肪肝發生原因很多，大致可區分成兩類，一類是飲酒引起的「酒精性脂肪肝」，長期酗酒者的九成都有脂肪肝問題，若狀況持續，恐引起肝臟發炎，甚至肝硬化及肝癌等不可逆的肝臟病變；另一類統稱為「非酒精性脂肪肝」，成因包括肥胖、高血脂、糖尿病、C型肝炎及長期服用類固醇等藥物。

黃耀康談到，目前醫界尚無十分有效的藥物治療脂肪肝，減重及運動仍是解決脂肪肝的不二法門，如果脂肪肝的病程變化溫和，若超音波診斷有脂肪肝且肝功能正常，每年定期追蹤一次即可；但本身是B、C型肝患者又合併肝臟發炎，就必須每半年回診檢查。

他指出，過重或肥胖的病患可以適度運動及飲食控制達到減重目的，但必須注意減重過快，反而會加重肝炎的惡化速度，建議維持每一週減重0.5到1公斤為宜。酒精對肝臟損傷大，建議脂肪肝患者避免喝酒；若合併高血脂或高血糖患者，也要妥善控制血脂及血糖。1060204

(中央社)