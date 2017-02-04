碧昂絲懷雙胞胎 靠人工受孕才成

碧昂絲傳靠人工受孕才懷上雙胞胎。（圖／達志影像）

流行天后碧昂絲日前宣布二度有喜！且一舉懷上雙胞胎，讓外界超級驚訝，不過現在傳出是因為她與老公Jay-Z做人多時卻始終沒有動靜，夫妻倆只好求助人工受孕，這才成功懷孕。

碧昂絲與Jay-Z先前屢傳婚姻有問題，兩人更被指離婚在即，沒想到日前碧昂絲卻宣布懷上雙胞胎，讓外界又驚又喜。但現在傳夫妻倆試了好久都沒能懷孕，只好求助人工受孕，據悉她疑似懷上龍鳳胎，讓粉絲超級興奮。

不過有知情人士透露，兩人希望藉由小孩的到來挽救瀕臨破碎的婚姻。而也因懷孕，碧昂絲可能無法出席「Coachella音樂節」，不過她因有保險，因此若到時還時無法出場，她能仍收到唱酬。

(中時電子報)