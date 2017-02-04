吳德榮：4日回暖 5日轉涼局部雨
(中央社記者陳姿伶台北4日電）氣象專家吳德榮指出，今天台灣溫暖舒適，明天東北季風南下，迎風面北海岸、大台北山區及東半部將轉為有局部短暫雨的天氣，北台灣明午起轉涼、夜間微冷，中南部氣溫也略下降。
吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」發文指出，今晨平地低溫約在16度以上，比前兩天回暖。台灣今位於暖氣團內，溫暖舒適，高溫約可升至攝氏25至27度左右，日夜溫差大。
降雨方面，台灣上空有可透光的中層雲通過，僅給高山帶來一些零星飄小雨的機率，很不明顯；東半部則因低層偏東風而有有局部短暫雨。
吳德榮指出，明天地面鋒面從北部海面掠過，東北季風南下；迎風面北海岸、大台北山區及東半部將轉為有局部短暫雨的天氣，大台北平地雲量增多，雨很零星；北台灣中午起轉涼、夜間微冷，中南部氣溫也略下降。1060204
(中央社)
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