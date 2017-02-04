東京巧克力沙龍展 法朋為台灣打先鋒

約可吸引6、7萬人的「巧克力沙龍展」正在東京舉行，有來自17國約100個品牌集結，台北的法朋烘焙甜點坊成為台灣首度獲邀參展的店家，攤位前可看到日本人喊出「台灣加油」。

巧克力沙龍展（SALON DU CHOCOLAT，SDC）是精品巧克力界年度盛事，參展的廠商是由巧克力沙龍展主辦單位遴選，必須具高水準才行，台北的法朋烘焙甜點坊（Le Ruban Patisserie）獲邀參展，是台灣廠商首度獲邀。

法朋負責人兼主廚李依錫站在展場攤位努力解說、銷售、為顧客在巧克力商品上簽名。他對中央社記者說，「第1次台灣被邀請來東京參加巧克力沙龍展，覺得是台灣的巧克力甜點跨出國際的一小步，希望藉由這次的參加，讓以後台灣更多廠商能參與這樣的國際活動。」

攤位前可看到購買法朋巧克力的日本人拿著寫有「台灣加油」文字的紙板唸出「台灣加油」。李依錫說，「這板子是我們特別做的。顧客們也很高興能參與我們這樣的一個活動，我希望藉由這小小的活動，讓他們知道台灣、記住台灣，讓我們能夠更有動力地跟他們一起交流。」

在日本從事麵包烘焙業的台灣人施嘉雄也來光顧。他說，得知有台灣人首度參展的訊息，覺得台灣人還是要支持台灣人一下。他認為，現在台灣製造麵包、甜點等技術不比日本差，甚至麵包這一領域曾獲冠軍，很有機會發揚光大。

有到東京度假1家3代6口的台灣人也來光顧。抱著小孩的男主人說，「知道法朋在這邊展售，一定要來捧場。法朋的東西很好吃。我家2個小朋友的彌月蛋糕都是用法朋的。」

法朋所展售的「台灣6味」是結合台灣不同地區的食材所精心製造的巧克力，包含了綠蕊（香菜）、紅水（烏龍）、白玉（芝麻）、嫣紅（荔枝覆盆子）、醍醐（醬油）、紫辛（薑泥黑糖）6種口味。

李依錫表示，希望讓更多人知道台灣有這麼好的食材。他很驚訝的是，日本年輕人似乎對於香菜非常著迷。他說，用台灣的香菜做的巧克力，因加入油脂，可包覆香菜的味道，讓味道修飾得較為圓潤。

此展有來自法國、比利時如Pierre Herme、FRANCKKESTENNER、HENRI LE ROUX、HUGO & VICTOR BRUNO LEDERF、Aline Gehant等逾百家專業巧克力職人及巧克力商。很多巧克力職人很熱心地為顧客簽名並與顧客合照。1060204

(中央社)