瑪麗亞凱莉嗆前男友 一怒燒婚紗
「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉又有驚人之舉，這回在個人新曲I Don't的MV燒婚紗嗆前男友，據說這婚紗價值25萬美元（約合新台幣775萬餘元）。
英國「每日郵報」（Daily Mail）去年10月引述「婦女節雜誌」（Woman's Day）報導，澳洲賭場大亨派克（James Packer）因瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）花錢如流水把她甩了。
瑪麗亞凱莉也不甘示弱，新曲MV就安排了燒婚紗嗆派克橋段。美國娛樂消息網站TMZ報導，這套婚紗由范倫鐵諾時尚集團（Valentino Fashion Group ）出品，要價25萬美元，花蝴蝶燒了它之前，MV裡幾個鏡頭匆匆帶過，算是留下影像紀念。
燒婚紗又嗆男友，合理推斷這首歌就是為抒發分手的心情，且MV拍攝的場景就是兩人過去曾在洛杉磯豪宅區卡拉巴薩斯（Calabasas），留下美好記憶的別墅。1060204
(中央社)
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