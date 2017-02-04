光環境彩虹燈區 阿嬤拍浪漫婚紗

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嘉義縣政府為一圓老人拍婚紗的夢想，元宵節前夕在縣治特區的光環境藝術展「彩虹燈區」為阿嬤拍攝婚紗。中央社記者江俊亮攝 106年2月4日

嘉義縣政府為一圓老人拍婚紗的夢想，元宵節前夕在縣治特區的光環境藝術展「彩虹燈區」為阿嬤拍攝婚紗。中央社記者江俊亮攝 106年2月4日

嘉義縣政府為一圓老人拍婚紗的夢想，元宵節前夕在縣治特區的光環境藝術展「彩虹燈區」為阿嬤拍攝婚紗。中央社記者江俊亮攝 106年2月4日

嘉義縣政府為一圓老人拍婚紗的夢想，元宵節前夕邀請水上鄉老人食堂的阿嬤，在縣治特區的燈海中拍攝婚紗，希望留下浪漫回憶。

嘉義縣長張花冠、縣議員林緗亭3日晚也出席在縣治特區舉辦的光環境藝術展，並陪同7名來自水上鄉龍德社區的阿嬤走秀，拍攝浪漫婚紗。

張花冠表示，過去年代較為保守，許多人結婚時沒有特別舉辦婚禮，也沒拍過婚紗，縣府為了一圓老人拍攝婚紗的夢想，特別選定縣治特區光環境藝術展的彩虹燈海拍攝婚紗。

為了讓阿嬤創造快樂幸福的回憶，嘉義崇仁醫專的師生們熱心替阿嬤梳妝打扮，並由張花冠送上新娘捧花，直稱讚阿嬤們穿上婚紗「很漂亮、好美麗」。

張花冠表示，嘉義縣光環境藝術展將持續到2月28日，每天下午5時到晚上10時點燈，很高興邀請阿嬤們在浪漫的彩紅燈區走紅毯、拍婚紗，也歡迎民眾一起來賞燈，感受嘉義的浪漫。1060204

(中央社)