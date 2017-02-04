郭俊麟按照節奏調整 不急著實戰投球
旅日投手郭俊麟今年經典賽被視為中華隊先發王牌人選，今將與中華隊一同前往澳洲集訓，談到狀況，郭俊麟回應，慢慢越來越好，前幾天有到牛棚進行站立式的投球調整狀況。
郭俊麟被視為經典賽王牌，不過目前調整上面算是比較慢的投手，他指出，因為教練團叫自己以不要受傷為前提，自己就是照著節奏調整，在澳洲先以牛棚練投為主，看最後兩場會不會上去投，如果沒有準備好，就是返台熱身賽再上場投球。
至於會不會感到壓力，郭俊麟回應，前年12強就已經有接受過這樣高強度的比賽，自己就是照當時的方式做調整，不會有太大壓力，日前進牛棚站立投球約25顆，感覺狀況還不錯。
此次將前往澳洲移訓，郭俊麟回憶國二時曾經到澳洲雪梨參加比賽，當初記得有去看袋鼠，他也開玩笑表示這次第二次去，準備去抓袋鼠。
(中時電子報)
關鍵字：郭俊麟
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