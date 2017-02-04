BY2曬照曝「每年赴美進修」 網吐槽：整到好失敗

BY2容貌相較剛出道時相差甚遠，被網友戲稱「神進化」。(圖/本報系資料照、BY2臉書)

人氣女團BY2出道就擁有超高人氣，兩人近幾年也蛻變成為性感小女人，不過卻屢被爆出整型傳聞，但兩人不畏流言在臉書貼出新照，還大方詢問「猜猜這次是提升什麼」，粉絲則是有志一同說出「整型」。

BY2整型傳聞從出道以來就未間斷。(圖/本報系資料照)

BY2每次推出新專輯，就會被粉絲質疑容貌又「進化」，這次兩人PO出甜美自拍照，其中妹妹Yumi換上「妹妹頭」的新造型，被大讚整個逆齡，不過內文寫下「過去4年都會到美國進修」，則被粉絲質疑「認了」進廠維修一事，紛紛留言「整到好可怕，真的回不到從前」、「 這兩個人是誰！？求解…」。

不過兩人指的「進修」其實是到美國上進修課程，並非所謂整型，數年前姐姐Miko更曾在節目上推鼻做豬鼻子，證明兩姐妹都是「純天然沒有加工」。

(中時電子報)