年後轉職 朴子就業中心連5場
朴子就業中心為了提供年後轉職、求職者工作機會，將自6日至10日連續舉辦5場徵才活動，同時舉辦彩繪燈籠、元宵猜燈謎送紅包等活動。
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署朴子就業中心表示，金雞迎春，朴子就業中心年後轉職徵才活動不間斷，有求職需求的民眾請把握機會，各場次如下：
6日上午9時30分至11時30分：新港鄉85度C門市前舉辦小型聯合徵才活動，徵求服務業，工作地點為新港鄉、布袋鎮，當天將提供創意彩繪Chicken燈籠DIY及參加徵才面試即送小禮物。
7日上午10時至12時30分：朴子就業中心單一徵才活動，工作地點為馬稠後工業區，徵求領班、粗工及灑水司機共70個職缺，會場規劃有元宵猜燈謎送紅包、開運小禮物、西點餅乾DIY等活動。
8日上午9時30分至11時30分：朴子就業中心單一徵才活動，工作地點在朴子市、太保市，徵求房務員、餐廳服務員、日班櫃台、清潔員及警衛等職缺，會場規劃創業開運DIY手工皂及金針包教學。
9日上午9時30分至11時30分：朴子就業中心單一徵才活動，工作地點位於六腳鄉，徵求作業員15個職缺，當天求職者將贈送金雞報喜小禮物。
10日上午9時30分至11時30分：嘉太工業區友良公司舉辦單一徵才活動，工作地點在太保市，徵求作業員、品檢及倉管共27個職缺，當天來求職者將贈送金雞報喜小禮物。1060204
(中央社)
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