NBA》太現實！勇士宣布釋出老將瓦雷賈
為了搶回上季失去的總冠軍，勇士高層只能更現實些！勇士官方4日宣布，將把34歲老將瓦雷賈釋出，藉以清出球隊名額，接著預計跟發展聯盟後衛布里安韋伯簽下10天短約，瓦雷賈只好無奈再成「浪人」，靜待下份NBA合約到來。
生涯前面11個球季都在騎士效力的巴西籍前鋒瓦雷賈，去年2月被交易到拓荒者，隨即被釋出，他選擇加盟勇士，讓他成為史上首位單季效力過兩支總冠軍賽球隊的球員，可惜他在勇士不受重用，更眼見勇士在總冠軍賽遭騎士逆轉。
儘管根據聯盟規定，瓦雷賈仍有資格獲取上季總冠軍戒指，他卻毅然選擇放棄，表達效忠勇士決心，不過本季他仍淪為板凳中的板凳，隨著麥基、盧尼等長人表現逐漸穩定，瓦雷賈遭到勇士釋出並不意外，一切都必須以球隊利益為先。
至於勇士打算簽下的韋伯，上個月才被選為發展聯盟單月最佳球員，更在先前1場比賽當中，拿下18分、12助攻、11籃板與9抄截的準大四喜，然後會吸引勇士目光，加上李文斯頓最近背傷纏身，補強後場戰力也屬理所當然。
(中時電子報)
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