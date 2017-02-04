許基宏傷勢沒問題 僅差實戰調整
中信兄弟許基宏雖有入選中華隊，不過先前都因手肘開刀問題，能否趕上經典賽困擾，不過許基宏今回應，目前傷已經好了8到9成，已經可以正常練習，就只差實戰上場比賽。
許基宏去年球季結束後，11月進行開刀治療手肘傷勢，目前恢復進度良好，許基宏說目前都已經跟上中華隊的集訓進度，都可以正常練習，已經沒有大礙了。
上一次出國是4年前的東亞運，這次首度要前往澳洲，與中華隊進行移地訓練，他表示相當開心，希望藉由比賽進入狀況，適應比賽強度，也期待能夠學到更多的東西。
許基宏這次也是相隔四年，再度披上國家隊戰袍，他坦言，一定相當興奮，不僅是代表自己也是代表國家，一定會好好盡力去表現。
(中時電子報)
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