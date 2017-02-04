高屏金門空氣品質不佳 敏感族注意

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高屏地區今天早上空氣品質不佳，截至上午8時50分的觀測資料，高屏地區11個測站及金門測站的空氣品質指標（AQI）達到橘色警示，敏感族群外出宜配戴口罩。

根據環保署空氣品質監測網，高屏地區今天早上空氣品質不佳，多個測站的空氣品質指標（AQI）達到橘色警示，包括橋頭、鳳山、屏東、枋寮、楠梓、仁武、左營、前金、前鎮、復興、小港及金門測站。

環保署提醒金門及高屏地區達橘色警示，空氣污染物可能會對敏感族群的健康造成影響。有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩；有氣喘的人可能需增加使用吸入劑的頻率。1060204

(中央社)