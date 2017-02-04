早餐店凌晨惡火 母女倒臥廁所命喪

桃園市平鎮區環南路一棟住宅，一樓店面兼營早餐店的建築，在今天凌晨發生大火，火勢延燒猛烈，屋內62歲、30歲的母女逃生不及，最後被發現受困於廁所內，送醫不幸身亡。

桃園市政府消防局119救災救護指揮中心表示，平鎮區環南路一棟地上3層的住宅在凌晨3時55分發生火警，火勢猛烈。消防局第四大隊獲報後立即出動消防車18輛、救護車5輛，總計23輛，48名消防人員前往救援。

消防局表示，其中62歲林姓、30歲宋姓的母女，在住宅後方廁所被發現時，已無呼吸和生命跡象，分別送往壢新及中壢天晟醫院急救，但經過搶救仍宣告不治。

消防局表示，火勢燃燒迅速並竄起濃煙，波及到隔壁住戶，所幸隔壁住戶內的多名男女緊急逃離，僅受到嗆傷，沒有生命危險。

消防局初步勘查火場，起火點為地上3層的透天住宅使用，起火層為1樓；火勢在4時49分撲滅，但房屋幾乎付之一炬。

警方表示，起火時曾聽到屋內有人大喊失火，但因為鐵門深鎖，消防人員緊急用破壞剪切開鐵門入內，但因為濃煙竄起，導致屋內受困者無法逃出，最後可能躲在廁所內，尋求一線生機，但仍遭濃煙與大火吞噬。死者的親友聞訊趕到現場，泣不成聲，令人鼻酸。

其中在屋內獲救的女子，在火災發生時聽跑到頂樓，再從隔壁頂樓逃脫，但屋內的母女則沒有那麼幸運，陳屍在一樓；消防人員在清理火場時也發現，屋內一樓置放兩輛摩托車，在烈火燃燒下，也助長屋內火勢。

警方表示，起火建築與被波及的隔壁住戶成員，均屬於親戚關係。至於確切起火原因，仍待消防局進一步鑑識。1060204

(中央社)