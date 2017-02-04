前巴西總統魯拉之妻過世 享壽66歲

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工黨籍前巴西總統魯拉的妻子瑪麗莎，1月24日因嚴重腦出血被送到聖保羅敘利亞黎巴嫩醫院救治，今天不幸過世，享壽66歲。

瑪麗莎（Marisa Leticia）有長期高血壓，1月24日下午3時15分許在聖貝爾納多市（Sao Bernardo do Campo）自宅因動脈瘤（動脈血管異常擴張）導致大腦爆發靜脈出血。

瑪麗莎起初被救護車送到該市醫院急救，但因情況嚴重，馬上轉送到敘利亞黎巴嫩醫院，由負責魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）家族的心臟科醫師費柳（Roberto Kalil Filho）進行導管手術，手術非常成功，且病情日益好轉，1月31日醫療小組甚至停止對瑪麗莎注射強效鎮靜止痛劑和安眠劑。

但1日下午，情況惡化，出現腦浮腫現象和瞳孔放大的腦缺血徵狀，醫療小組決定恢復施打腦部鎮定劑。

2日上午，醫療小組宣布瑪麗莎已經沒有腦脊髓液（腦漿），腦部停止活動，院方雖未宣布腦死，但已表示「回天乏術」，家屬批准捐贈器官。

瑪麗莎病危的消息傳出後，巴西政界人士，無論是魯拉的盟友或敵人，都陸續前往醫院慰問，包括前總統卡多索（Fernando Henrique Cardoso）和羅賽芙（Dilma Rousseff），以及現任總統泰梅爾（Michel Temer）。

瑪麗莎生於1950年4月7日，1973年與魯拉結婚，育有3子，魯拉和前女友育有1女。

婚後，瑪麗莎積極輔助魯拉的從政，從魯拉擔任工會領袖到當選巴西總統，都並肩作戰。

瑪麗莎和魯拉都是巴西石油公司（Petrobras）貪瀆案中的刑事訴訟案被告，包括涉嫌透過建設公司OAS在聖保羅沿海某3層樓中樓整修工程受惠，被控貪汙和洗錢。

此外，還透過巴西石油公司貪瀆案主要涉案建商Odebrecht購買地皮興建「魯拉機構」，以及購買另1棟公寓（與魯拉夫婦目前居住的樓中樓相連）受賄。1060204

(中央社)