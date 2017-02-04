李景川屏東建展示室 盼擴為紀念館

老兵心繫八二三（中央社記者黃慧敏屏東縣4日電）八二三砲戰到明年就滿一甲子，當年參戰老兵李景川近60年來蒐集相關資料，自資成立八二三台海戰役資料展示室。他的心願是擴建展示室為紀念館，這天能成為台海和平紀念日。

擔任中華民國八二三台海戰役戰友總會監事的李景川，同時也是屏東縣八二三戰役戰友會萬丹鄉分會會長。他說，當年萬丹鄉有99名充員戰士參與八二三砲彈，興建紀念碑和成立資料展示室的目的是在提醒大家記取八二三教訓，效法奮鬥精神，加強憂患意識，共同為捍衛國家而努力。

在戰爭中倖存，李景川更珍惜生命。他奉公守法，在屏東縣政府工作，直到退休。公餘之暇，他極盡所能蒐集與八二三戰役、金門和時局有關的資料，影印、放大加上護貝，用心保存，近60年如一日。

累積了龐大資料，李景川利用自家土地，在101年集資建造八二三台海勝利紀念碑和八二三資展示室。中華民國八二三台海戰戰友總會理事鄭錦文說：「別的地方找不到的資料，這裡都有。」

就是連退輔會主委也致函國防部表示，李景川的展示室資料豐富，如有需求，可以請李景川提供資料。

紀念碑則是為萬丹鄉99名參與八二三的戰士留下歷史紀錄。其中蔡調改、沈萬成、楊明條和鄭先熀4位同鄉不幸殉職。李景川說，紀念碑是在大家有錢出錢、有力出力下合力完工；希望展示室和紀念碑能留給後代永久紀念，記取歷史教訓，同時鼓勵子孫為國家盡忠。

屏東縣榮民服務處副處長方擎國表示，紀念碑和展示室完全是由李景川等人出資，完全沒有動用公部門經費，對這些老兵的愛國情操，榮服處相當感佩。

李景川的八二三資料展示室位在屏東縣萬丹鄉新庄村，在八八快速道路高架橋與泉興路十字路口，免費參觀。

談到老兵現況，李景川、鄭錦文和同是八二三戰友的洪進丁感激每年能獲得三節慰問金共新台幣7000元。由於李景川名下有祖產，無法另外領取每月1萬4000元的就養金，深感遺憾。他說，「這是祖產，我根本無法動用」。他期待政府能更多照顧八二三老兵。

李景川說，戰爭帶來的損失比地震水災等天災高出好幾百倍，「年輕時如果有千萬元，是不是可以不當兵？」

這些都是情緒話。其實，李景川如果真的要追究就養金，可能要一併追討當年多服2個月兵役的賠償。但他沒打算這麼做。

曾獲頒八二三之光、榮民楷模的李景川只想呼籲，當兵是國民應盡的義務，只希望年輕一代能夠效忠國家。鄭錦文也分享說，自己當年就是擁有一顆「為國家願意犧牲一切」的心。

李景川期盼展示室未來能升格為「紀念館」，他說：「這樣比較美觀」。此外，他還有另一個心願：讓8月23日成為「台海和平紀念日」。1060204

(中央社)