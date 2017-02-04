老兵823砲戰逃死劫 盼獲保台紀念章

老兵心繫八二三（中央社記者黃慧敏屏東縣4日電）八二三老兵李景川在砲戰爆發時站衛兵，突然一陣轟隆巨響，他直覺抱槍滾入陣地內；回頭一看，砲彈剛好命中他先前站崗之處。逃過死劫，李景川期盼望能獲得保衛台灣紀念章。

李景川說，那時他才20啷噹歲，和其他台灣孩子從沒經歷過戰爭，就到金門打仗。「這不叫勇敢，什麼才叫勇敢？」

現擔任中華民國八二三台海戰役戰友總會監事的李景川，同時身兼屏東縣八二三戰役戰友會萬丹鄉分會會長。心繫八二三，他在萬丹鄉集資自建八二三台海勝利紀念碑和八二三資料展示室，免費供各界參觀，提醒大家記取教訓，加強憂患意識，共同為捍衛國家而努力。

高齡82、臉上布滿風霜的他，如今回憶59年前那場慘烈戰役，還是心有餘悸。他形容那是「血的八二三、鐵的八二三」。

李景川說，從來沒有感覺自己離死亡這麼近！當時在寢室裡的班長，也心想「李景川一定完蛋了」！

民國47年，李景川在金門珠山砲陣地擔任陸軍600野戰反砲擊砲兵群，保羅部隊691營第一連上兵砲手。他說，8月23日那天凌晨共軍的砲彈，警戒性質居高；當天晚餐時，正當弟兄們啃著饅頭時，砲彈再次齊發，仿佛下雨，又好像「炒豆子一樣」，一顆顆凌空而下。

接下來的好幾天，李景川和弟兄們奮戰不懈，以155加農砲猛烈還擊，打到砲管都發紅了，大夥趕忙用水澆砲管降溫，繼續發射。由於戰事太過急迫，有時來不及等待長官指示，他們就「擅自」更換砲管，再卯起來回擊。

李景川說，養兵千日，用在一朝；「遇到了就要拚」；他告訴弟兄，一定要有為國犧牲的打算，不要煩惱家中妻兒。弟兄聽了士氣大振，有了力氣向前衝。

44天裡，共軍共打了近50萬發砲彈，金門平均每平方公尺落下4顆砲彈。戰況之慘烈，震驚全球。

李景川說，當時美國打算放棄金門和馬祖，但「金馬是我們的兩個眼睛」；班長也說「死一個人，就像死一隻螞蟻」。大家拚了命堅守國土，終於保住了金馬。

因為八二三戰役，原訂當年十月退役的李景川，延後2個月才解甲歸田，隔年1月回到故鄉萬丹。

生死一瞬間，躲過一劫的李景川總認為自己的命是撿回來的，退役至今，近60年來，他始終感恩過日子，逢人就叮嚀要惜福；更不厭其煩地說，「如果沒有八二三，哪有今天台灣的安定繁榮？」不斷提醒大家要善盡國民服兵役的義務，保家衛國。

金門也是李景川的第二故鄉，每年八二三紀念日他都會回到這裡追思袍澤。李景川感謝這場戰役淬煉他到現在身子骨還這麼勇健，80多歲了還可以自己駕車，到處趴趴走。

籌資自建八二三紀念碑和展示室，紀念當年那個偉大的年代，算是完成了自己的夢想；李景川說，除了展示室能擴建為紀念館，8月23日能成為「台海和平紀念日」之外，他還有一個心願：希望能獲頒「中華民國保衛台灣紀念章」。他透露目前已提出申請。1060204

(中央社)