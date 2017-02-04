近2年經濟危機 巴西中低階級家庭增

我要評比

據巴西市場諮商公司Tendencias調查指出，2105-2016年，巴西經濟危機讓D和E的社會階級增加440萬戶。

巴西社會階級分為A、B、C、D、E，分指高、中高、中、中低和低階級。

最近2年，只有D和E階級增加成員，其他階級都減少，明確顯示流動方向。

其中A階級的附加薪資總額減少最多，從2015年巴西幣462億元（約新台幣4622億元）減至2016年390億元。

根據巴西的標準，D和E階級為月入低於巴西幣2166元的家庭，C階級月入2166至5233元；B階級收入介於5233元至1萬6263元；A階級家庭收入高於1萬6263元。1060204

(中央社)