台中大坑5號步道 3月底前部分封閉

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為提升民眾登山安全，台中市政府今年將陸續整修大坑2、4、5及6號步道，其中5號相思木步道因部分路段老舊塌陷，從即日起至3月底止，封閉5號步道入口至黑松亭路段，約700公尺。

台中市觀光旅遊局指出，第一階段管制期間將設警示圍欄並張貼公告，請民眾勿強行通過，以免發生危險。

觀光旅遊局表示，第一階段施工從即日起至3月底止，封閉5號步道入口至黑松亭路段約700公尺，並一併封閉1、2號步道與5號步道串聯處，期間可由5-1號步道通行至黑松亭。

另外，其餘未封閉路段仍可正常通行，請登山遊客規劃好上、下山路線，避免登山中途折返。

大坑5號步道為南北走向，沿著稜線行經二嵙山及頭嵙山，串聯起1至4號步道，海拔介於595至859公尺之間，視野極佳，是12條大坑登山步道中極受歡迎的步道。1060204

(中央社)