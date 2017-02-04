成龍新片大談一帶一路 印媒批政治宣傳

香港影星成龍新片「功夫瑜伽」近日在印度上映。印度媒體批評，成龍在電影中稱讚中國倡議、但印度至今拒絕加入的大陸「一帶一路」政策，是政治宣傳。

英國廣播公司（BBC）中文網報導，印度英文媒體「印度斯坦時報」認為，片中角色談論印中兩國在文化和歷史方面的相近之處，但又在片中插入印度至今仍然拒絕的中國國家主席習近平倡導的「一帶一路」政策。

報道說，印度對一帶一路的倡議不太熱心，因為該倡議其中的「中巴經濟走廊」計畫，經過印度和巴基斯坦之間存在爭議的喀什米爾地區。

2015年5月，印度總理莫迪訪華，中印雙方宣佈同意合資完成3部電影，由成龍主演、唐季禮導演的「功夫瑜伽」是其中一部。另外兩部是「大唐玄奘」和「大鬧天竺」。

2014年9月，在習近平訪問印度時，在習近平與莫迪的見證下，中印就加強兩國在電影領域的合作簽署了視聽合拍協議。

陸媒曾報導，該片的誕生「依托於一帶一路的文化政策，拍攝過程輾轉中國、印度、迪拜（杜拜）、冰島等多國取景，匯聚中印中多當紅明星，籌備及拍攝歷時3年」。

不過，「功夫瑜伽」投資方之一的印度製片方後來宣佈撤資。印度斯坦時報引述美國影視雜誌「綜藝」首席亞洲電影影評人瑪格麗特‧李說，如果印度製片方沒有退出的話，這部唐季禮導演的影片中，成龍主演的角色就不會不厭其煩地對印度考古專家大談印度的歷史，或者「明目張膽地宣揚中國的政治議程」。

「功夫瑜伽」已於農曆大年初一在中國大陸上映。該片官方微博2日稱票房已破人民幣8億（約新台幣36億元）。

不過，「功夫瑜珈」也遭到不少大陸網友揶揄，有網友說，「看了『功夫瑜伽』。成龍在片子裡直接說『響應國家一帶一路的號召，促進中印文化交流』。你沒看錯，這是台詞」。

也有網友說，「這是黨文化。成龍大哥一直緊跟黨的腳步，永遠政治正確」。1060204

(中央社)