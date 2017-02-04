世衛：巴西癌症致死率15年增31%

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世界衛生組織今天公布報告指出，2000至2015年，巴西因癌症死亡的人數增加31%，2015年底達22萬3400人。

世衛組織數據指出，本世紀初，每年有15萬2000名巴西人死於癌症；2015年底達22萬3400人。癌症已成為巴西第2大死因，僅次於心血管疾病。

癌症又稱惡性腫瘤，在巴西致死率最高的是呼吸系統癌症，2015年達2萬8400例，其次是結腸癌1萬9000例和乳癌1萬8000例。

世衛組織指出，15年前，全球罹癌死亡人數不超過690萬人，2010年增至810萬人，2015年880萬人。1060204

(中央社)