MLB》朴炳鎬被雙城指定讓渡

韓籍重炮朴炳鎬(左)去年挑戰大聯盟，敲出12轟，但打擊率僅1成91。(美聯社資料照)

(10:00更新)韓籍30歲強打朴炳鎬，今天被大聯盟雙城隊指定讓渡(DFA)；朴炳鎬有3條路可選：下放小聯盟、被交易或遭釋出。朴炳鎬2014和2015年在韓職都超過50轟，前年締造韓職單季最多146打點。他去年效力雙城，出賽62場，敲出12轟、24打點，打擊率僅1成91，吞下高達80次三振，因手傷開刀結束球季。

(中時電子報)