狗聽音樂也可以放鬆 最愛雷鬼
不少人透過聽音樂來達到紓解壓力的目的，也早有研究顯示，聽音樂是讓人放鬆最快速的方式之一，去年就有一項針對一萬八千人的統計指出，其中超過40%的人會透過聽音樂來放鬆。
而不只是人類，狗也能透過音樂來放鬆，最近發表在《生理學與行為》期刊上的一篇研究就指出，雖然狗狗的性格也會使其偏好不同種類的音樂，但總體來說，安撫的效果大同小異，而在眾多音樂類型中，又屬雷鬼樂最能讓狗狗達到放鬆的效果。
研究團隊透過給狗狗聽不同種類的音樂，並同步測量其聽每種歌曲時的生理因素反應與行為表現，來找到牠們偏愛的類型，學者伊凡斯(Neil Evans)就指出，「我們更想看到狗狗不同的反應，有些狗狗的性個使牠們喜歡不同種類的音樂，就跟人一樣」。
看似無用的研究背後，其實能進一步幫助收容所內狗狗的安撫，常常有許多收容所內的狗狗因為面對陌生環境，造成壓力過大，所以大聲吠叫、發抖畏縮等，種種因素都不利於被人類所收養，因此藉由音樂來讓狗狗放鬆，使其就算在收容所內也不至於壓力過大，也可以有助於被領養。而目前在蘇格蘭，也已經有兩間收容所將研究付諸實現。
(中時電子報)
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