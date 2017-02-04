從清潔隊長到掌農委會 林聰賢曾為小英哭哭

蔡英文2012年落選總統時赴宜蘭謝票，在她談話前，林聰賢致詞時忍不住落淚。（中時資料照／李忠一攝）

日前陸續被點名將接掌交通部、勞動部與衛福部的宜蘭縣長林聰賢，昨（3）日終於確定入主農委會，他由基層的里幹事、清潔隊長一路晉升，現在更成了蔡英文當選總統後，首名進入內閣的民進黨縣市長；值得一提的是，2012年小英首度參選總統落選時，林還一度為此難過淚崩。

林聰賢在2014年爭取連任成功，接著蔡英文於2016年當選總統，當時已擁有不錯治績的他，就被認為進入內閣只是遲早的事；而小英今年稍早展開「英捷專案」出訪中南美洲時，林是唯一陪同的縣市長，更讓外界篤定他即將成為閣員。

對於林聰賢的能力，蔡英文向來相當肯定，《自由時報》指出，去（2016）年小英於宜蘭不老節致詞時，連續兩度稱讚林很好、很棒。而林聰賢一路走來也相當挺蔡英文，2012年她未能當選總統，前往宜蘭謝票時，林在致詞期間忍不住哭泣，當時小英還輕拍其肩膀安慰。

只不過，林聰賢雖有農業專業，但由於擔任宜蘭縣長時，曾發生農舍爭議，因此接下農委會主委，還是不免出現雜音；國民黨文傳會主委胡文琦也批評，這次內閣改組只是政治酬庸。面對這些質疑，林聰賢是否能將他在宜蘭「五星縣長」的經驗成功複製到農委會，也值得各界關注。

(中時電子報)