心疼郭冠英 劉樂妍幫找到工作

劉樂妍幫郭冠英找到戲拍！（圖／取自劉樂妍臉書）

前女F4成員劉樂妍近來把工作全挪到大陸，且頻頻表態自己是「中國人」的立場，讓她在對岸擁有一票粉絲，更屢次和台灣網友開戰。而她最近拿下《寶島之戀》角色，不僅自己有工作，劉樂妍現在還幫忙前新聞局官員郭冠英找工作。

過去在新聞局工作的郭冠英，曾因言論問題遭懲戒撤職，3年前出任台灣省政府秘書並申請屆齡退休，被銓敘部以省府未對郭舉行面試退回，但他提行政訴訟，日前台北高等法院判決郭勝訴，本案仍可上訴。

儘管郭冠英在政治界、劉樂妍身處娛樂圈，但兩人近來卻再度碰上，劉樂妍更透露和他聊天才得知有許多故事，表示「他為台灣奉獻一生，好不容易打贏了退休金官司，但是依然還是沒有拿到一毛錢」、「過了九年沒有收入，沒有工作的日子。」劉樂妍認為這對一個有抱負有理想的人來說，「失去工作舞台真的很可怕！」

而身為《寶島之戀》主演的劉樂妍認為自己能幫忙郭冠英什麼，隨後就去找了製片人，最後製片人點頭願意找郭冠英拍戲！她稱「寶島之戀這部電影的主旨本來就是為了化解兩岸誤會，增進雙方了解而拍的。」直呼「想告訴他，我幫他找到工作了，希望他會開心這個好消息！」

(中時電子報)