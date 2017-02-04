川普建邊境牆缺工？外媒：還是要靠墨西哥
美國總統川普(Donald Trump)上任後動作頻頻，為兌現選前承諾，在上個月簽署了修建美墨邊境牆的命令。雖然目前外界尚不知建牆計劃的細節，但外界已對此議論紛紛。有外媒分析，指上述工程最大的挑戰是缺乏技術工人，恐怕是得從墨西哥找。
據彭博社訊，關於美墨邊境牆的建造規模，現在已有粗略估計，外界計算總長3145公里的長城將花費250億美元（約合新台幣7900億元），若該項目順利完成，將超越胡佛大垻，成為美國史上最大工程。
由於上述工程橫跨多州，建築涉及複雜地形，包括沙丘、河谷、山區多地，加上築牆必須要有基本的泥水與接線技能，因此需要有一定技術水平的建築工。然而，美國籍的技術工人並不好找，現在還有不少公司在聘用非法勞工，相較之下，墨西哥工人既便宜又好用。
美媒Rawstory分析，認為美國要建邊境牆，最終還是要依靠墨西哥的資源，因為找墨西哥可以大幅節省成本。其一，墨國的工人薪水要求顯低於美國；其二，美國邊境荒無人煙，直接從墨西哥進口材料反而近得多。
所以別具諷刺的是，原意為阻擋墨西哥非法移民偷渡的邊境牆，最後很可能要依賴墨西哥人才能的建起來！
(中時電子報)
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