水情轉綠燈 新北市府籲民眾節約用水

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由於降雨不如預期，經濟部水利署昨天調整板新地區及林口地區水情燈號，由代表水情正常的藍燈調為代表水情稍緊的綠燈。新北市政府今天呼籲民眾節約用水。

石門水庫截至2月3日上午水位237.68公尺，有效蓄水量約1億4532萬噸，蓄水量較近10年同期平均減少約1800萬噸。統計去年12月及今年1月石門水庫集水區累積降雨量僅分別為26毫米及21毫米，是歷年同期降雨量的35%及24%。

依中央氣象局未來氣候展望，未來一季台灣北部以降雨正常至偏少的機率較高，為減緩石門水庫供水壓力，請民眾節約用水。

新北市水利局指出，為因應未來水情狀況，將配合經濟部水利署、供水事業單位應及時掌握各水庫蓄水情形，並持續要求台灣自來水公司向台北自來水事業處購水，儘量避免使用石門水庫水源。

另外，水利局設有3處水資源回收中心，提供回收水再利用，歡迎民眾多加取用。1060204

(中央社)