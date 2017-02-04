NBA》11號球衣退役 姚明：只想替火箭打球
將於4日火箭與公牛比賽中場舉辦自己11號球衣退役儀式的「移動長城」姚明，賽前接受媒體訪問表示，如果一切從頭來過，他仍然只想替火箭打球，除了感謝休士頓這座城市對他的支持，他更強調自己永遠都是一名火箭球員。
「我還記得自己第1次看NBA，無意看見那些退役球衣，在我查過資料後，才發現那是1名球員所能獲取最高榮譽，」姚明說，「從那天開始，我總在問自己，那些退役球衣背後有什麼故事，希望以後球迷看見我的球衣，不僅只想到我。」
姚明也透露，自己最喜歡的火箭時刻，是拿到印有自己背號火箭球衣的那個時刻，至於生涯最大的遺憾，則是2006-07年球季季後賽首輪遭遇爵士的搶7大戰，「假如我能重來1次的話，我會逼自己更加努力搶下勝利。」
4日的姚明退役儀式，也請來法蘭西斯、麥格瑞迪、巴提耶等他的昔日隊友助陣，火箭老牌中鋒穆湯伯當然不會缺席，火箭總教練丹托尼更大讚姚明，「姚明是個先驅者，也是有趣的傢伙，1個優秀的休息室領袖。」
(中時電子報)
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