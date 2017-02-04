國安會議安插策士 美議員函請川普罷手

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美國50位民主黨籍國會議員今天致函川普總統，要求說明何以將欠缺外交政策經驗的首席策士巴農（Steve Bannon）安插進入國家安全會議（National Security Council）。

川普上週末發布備忘錄，宣布國安會議改組，將巴農拔擢至首長會議，把參謀首長聯席會議主席和國家情報總監降至只能參與「涉及他們職責和專長的議題」，引發軒然大波。

以道奇（Ted Deutch）和納德勒（Jerrold Nadler）為首等50位民主黨籍聯邦眾議員在信中指出：「國家安全斷不能淪為政黨政治的犧牲品…我們強烈呼籲閣下恢復國家情報總監和參謀首長聯席會議主席為首長會議固定成員的正確作法。」

國會議員也要求川普政府將巴農正式獲拔擢至首長會議「的政治干預決定書面說明」，交給國會。

國會議員在信函中寫道：「倘若巴農出任成員，有關他支持或容忍反猶太和反穆斯林觀點令人深以為憂的指控將更形重要。」

63歲的巴農是前右翼新聞及評論網站布萊巴特新聞網（Breitbart News）主管，被視為拒絕政治傳統的煽動者，擁有神秘能力影響川普向他的意識型態靠攏。

川普安插巴農入國安會的決定，引發民主和共和兩黨前官員的警戒。1060204

(中央社)