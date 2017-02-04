越南元月外資投資金額 年增6.6%

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越南統計總局數據顯示，今年元月共有251家外商對越南申請投資許可或擴大投資規模，總額達到14億1920萬美元，與去年同期相較，成長6.6%。

據統計，今年元月共有175項外商新提案獲得越南政府簽發的投資許可，金額達12億4000萬美元，年增23%；另有76家已獲許可的外商申請擴大投資規模，增資總額達1億7920萬美元。

今年元月外商主要對越南加工與製造業及不動產等產業投資；共有來自31個國家和地區的外商對越南投資或擴大投資規模，其中新加坡的投資金額4億1670萬美元，排名第一，南韓的投資金額3億4780萬美元，排名第二。

統計也顯示，今年元月投資越南的到位資金達8億5000萬美元，年增6.3%。

經貿方面，今年元月越南出口金額達到146億美元，年增7.6%；進口金額達到147億美元，年增15.8%；貿易逆差金額為1億美元。1060204

(中央社)