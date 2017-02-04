機捷略搖晃 桃捷：科學數據逐步調整
桃園機場捷運2日已開始試營運，有試乘民眾感到略搖晃。桃園大眾捷運公司說，會持續收集旅客感受，逐步以科學數據調整。
桃捷解釋，除列車加減速，車廂內前後載重也會因乘員人數與座位分配有差異，部分特定路段，乘客會短暫感受慣性作用力。
桃捷將在試營運期間收集乘客感受，逐步以科學數據調整，達成旅客舒適感及行車效率間的最佳平衡服務。
桃捷說，機捷列車的運行是由電腦號誌系統全自動控制（ATO），起步或加減速都經過檢測計算設定，符合安全設計並經過長期科學驗證，力學與電子資料數據與台灣軌道同業，在同一標準範圍內。
桃捷表示，機捷經過初勘、履勘等國內外權威專家學者，與驗證機構搭乘實測儀器確認。
機捷從2日至3月1日試營運，3月2日起正式通車。1060204
(中央社)
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