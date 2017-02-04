陳子玄挺8月肚摔下床 驚喊「媽媽對不起你！」
演員陳子玄去年宣布和大15歲的本土劇男星陳建隆結婚，更自曝當時已懷3個月身孕，目前懷胎八個月準備卸貨的她，卻不小心滑倒跌坐在床上，讓粉絲聞訊全都嚇壞了。
陳子玄表示當時準備要下床，未料竟踢到掉落在地上的被子，結果整個往後滑了出去，由於事發突然根本來不及反應，但慶幸是跌坐在床上，否則後果根本不堪設想，驚魂未定的她則是花了好幾分鐘才平復情緒，對此她也心懷歉意的跟肚中的寶寶道歉「媽媽對不起你」。
細數陳子玄懷孕期間，可說是大小狀況不斷，不僅做惡夢不慎摔下床、胃潰瘍發作為了保護胎兒禁食拒吃藥，還因產檢被診斷出「子癲前症高風險群」，讓她心情陷入低潮，對此她也表示未來會多注意安全，誓言要產下健康的寶寶。
(中時電子報)
關鍵字：陳子玄
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