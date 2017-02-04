接農委會不在預期 林聰賢：昨下午才知道

宜蘭縣長林聰賢今天公開露面，對媒體談論進入農委會主委的過程，他說，是昨天中午12點半接到政院院長室電話，對他表示院長接見，下午4點才知道接掌農委會。（李忠一攝）

宜蘭縣長林聰賢確定接掌農委會後，今天（4日）首度公開露面，對外談及會接掌農委會主委的過程，他透露，與總統出國前，總統就有向他徵詢入閣意願，但當時並沒確定職位，確定接掌農委會是昨天下午4點才知道，農委會主委一職不在當初預期內。他表示，宜蘭農業規模雖然不像中南部，但宜蘭重視食安與環境永續，進入農委會後會與各地農民分享宜蘭經驗。

林聰賢表示，宜蘭人重視永續價值，是代表宜蘭人擔任這個職務，宜蘭最早實施社區總體營造，社造的概念會在農村重新再出發。由於有不少農民團體批評林聰賢接掌農委會，但林聰賢強調，針對農地政策的補強「全台灣開第一槍就是宜蘭！」不管理想與否，大家的批評「我感覺是正面的。」

林聰賢說，宜蘭縣民是他重要的基礎，由副縣長吳澤成代理縣長，是力量的延伸，過去只欠東風（指中央由國民黨執政），現在地方、中央連成一線，對宜蘭的發展會讓縣民有豐收的感覺。

林聰賢入閣後，縣長接班人選引發討論，不少人躍躍欲試，對此林聰賢說，宜蘭是民主聖地，有競爭才會進步，相信民進黨有一定機制推派好人選，縣民也會選出最好的人選，多人競爭「表示宜蘭縣長這份工作值得挑戰。」。

(中時)