下週低溫探8度？吳德榮這麼說
根據目前氣象預測，下週五將有一波強力冷空氣襲台，台北市低溫只有10度（攝氏，下同）左右，沿海空曠地區更可能降到只剩8度。不過氣象專家吳德榮表示，目前時間尚早，變化仍多，還需再耐心觀察。
吳德榮今（4日）在《洩天機教室》專欄指出，下週四(9日)鋒面過境，北部、東半部轉有雨；入冬最強的一波冷空氣將隨之南下，各地氣溫急劇下降。
根據最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模擬結果，下週五至週日(10至12日)冷空氣最強，台北市低溫約在10、11度左右，嘉義以北沿海空曠地區則可降至8、9度。
不過吳德榮提醒，以電腦模式7天之後的模擬(平均誤差3度以上)，急著拿來「確定」台北市是會降至11度〔強烈大陸冷氣團〕或者10度〔寒流〕，並不合理！宜再耐心觀察才是。
(中時電子報)
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