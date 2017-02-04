澳洲研究：每周工作超過39小時危害健康

澳洲研究表示每周工作超過39小時危害健康。(中時資料照)

澳洲國立大學(ANU)最新研究發現，長時間的工作會損害一個人的身心健康，因為僱員會沒有時間吃飯、照顧自己。因此要能在健康生活的前提下工作，建議將每周平均工時以39小時為上限，才能保障僱員的身心健康。

澳洲國立大學人口健康研究學院的Huong Dinh博士，研究8,000名澳洲成年人數據，作為澳洲家庭，收入和勞動力動態（HILDA）調查的一部分。而約三分之二全職工作的澳洲人每週工作超過40小時。

博士表示長時間的工作會損害一個人的身心健康，因為會沒有時間吃飯、照顧自己。因此，研究人員建議，需要兼顧家務的上班族女性，每周工時應為34小時；而男性在家務上所花費的時間，大多數較女性少得多，所以工時最多為47小時為限，以達到生活與工作平衡。

研究人員認為，生活與工作平衡是身心健康的關鍵因素，而高達三分之二的澳洲全職僱員每周工作超過40小時，令民眾無法照顧個人身心健康。他們認為，社會應該改變工作態度，消除長時間工作等如發揮好、勤力等的心態。

我國勞動部去年10月臉書公布2015年國際勞動資料顯示，前年就業者平均每年工時為2135小時，去年則為2104小時，下降31小時。台灣排名也從第3降至第4名。若以全時受僱者之每周工時進行比較，2014年每周經常性工時，韓國47.70小時、新加坡47.10小時、日本45小時，我國為44.28小時。

2015年勞動基準法通過修正，將法定正常工時由雙週84小時進行縮減，自2016年1月1日起，勞工一週正常工時調整為40小時。但許多企業無視相關規定，要已打卡下班員工繼續加班，導致許多僱員工作嚴重超時，並且無加班費等補償。

(中時電子報)