國民黨白派挺劉世芳？劉：大家都是高雄派！
高雄市農會2日辦春酒宴，立委劉世芳應邀出席，獲農會總幹事、白派大老蕭漢俊表態力挺，引來同黨立委管碧玲在臉書吐苦水，劉世芳4日早上也於臉書回應，指民意不分藍綠，本來就需爭取不同政黨認同的朋友支持，「執政了，不分黨派，大家都是高雄派」。
高市農會總幹事蕭漢俊在農會春酒上，帶劉世芳逐桌敬酒，明言挺劉。2日深夜，同樣有意競逐下屆高雄市長的管碧玲，在臉書轉貼媒體報導「高雄農會選舉動作大，國民黨白派挺劉世芳」，強調「我沒有資源，有您才能贏！」引發議論。
民進黨茶壺內風暴似有檯面化趨勢，市長陳菊昨日趕緊跳出來，要參選人「稍安勿躁」。
劉世芳則於4日早上，利用臉書對此發文回應，題目即訂為「黨籍的立委，全民的民代」，並附上1張當選左楠區立委時，電視台新聞報導的截圖，畫面中醒目布條寫著「賀劉世芳委員，衝破藍綠順利當選」。
劉世芳表示，左楠區一般認為是深藍的眷村軍區，她本就需爭取不同政黨認同的朋友們支持，否則難以贏得20幾年來未曾出線過的選區。
她說，在市府服務多年，長期與各團體交流互動，在市長陳菊領政下，高雄要走出新道路，除了要感謝支持民進黨的朋友相挺外，也要感謝為了高雄未來發展、願放下政黨認同，共同成就的其他政團朋友們。她也相信，高雄總是活力十足地蓄勢待發，做好各種準備往前邁進，正是因為「執政了，不分黨派，大家都是高雄派！」
劉世芳強調，大家均期待高雄的發展有好的延續，讓謝長廷前院長及陳菊市長艱辛的努力，能夠替高雄轉換體質、好好地成長下去。她認為不分藍綠聲音都要聆聽，各樣支持都要爭取，才能成就更美好的高雄。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。