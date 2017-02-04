國民黨白派挺劉世芳？劉：大家都是高雄派！

針對出席農會春酒宴，立委劉世芳今早在臉書發文回應。（翻攝自劉世芳臉書）

高雄市農會2日辦春酒宴，立委劉世芳應邀出席，獲農會總幹事、白派大老蕭漢俊表態力挺，引來同黨立委管碧玲在臉書吐苦水，劉世芳4日早上也於臉書回應，指民意不分藍綠，本來就需爭取不同政黨認同的朋友支持，「執政了，不分黨派，大家都是高雄派」。

高市農會總幹事蕭漢俊在農會春酒上，帶劉世芳逐桌敬酒，明言挺劉。2日深夜，同樣有意競逐下屆高雄市長的管碧玲，在臉書轉貼媒體報導「高雄農會選舉動作大，國民黨白派挺劉世芳」，強調「我沒有資源，有您才能贏！」引發議論。

民進黨茶壺內風暴似有檯面化趨勢，市長陳菊昨日趕緊跳出來，要參選人「稍安勿躁」。

劉世芳則於4日早上，利用臉書對此發文回應，題目即訂為「黨籍的立委，全民的民代」，並附上1張當選左楠區立委時，電視台新聞報導的截圖，畫面中醒目布條寫著「賀劉世芳委員，衝破藍綠順利當選」。

劉世芳表示，左楠區一般認為是深藍的眷村軍區，她本就需爭取不同政黨認同的朋友們支持，否則難以贏得20幾年來未曾出線過的選區。

她說，在市府服務多年，長期與各團體交流互動，在市長陳菊領政下，高雄要走出新道路，除了要感謝支持民進黨的朋友相挺外，也要感謝為了高雄未來發展、願放下政黨認同，共同成就的其他政團朋友們。她也相信，高雄總是活力十足地蓄勢待發，做好各種準備往前邁進，正是因為「執政了，不分黨派，大家都是高雄派！」

劉世芳強調，大家均期待高雄的發展有好的延續，讓謝長廷前院長及陳菊市長艱辛的努力，能夠替高雄轉換體質、好好地成長下去。她認為不分藍綠聲音都要聆聽，各樣支持都要爭取，才能成就更美好的高雄。

(中時)