海外華青英語服務營報名 志工分享經驗

由僑委會、教育部及客委會共同舉辦的2017年海外華裔青年英語服務營，即日起在美加紐澳等地接受報名。去年參與營隊的多倫多華裔青年志工分享經驗說，得到的比付出的更多。

海外華裔青年英語服務營自2006年舉辦至今，已邁入第12屆。每年報名情況都非常熱烈。去年總計有447名來自加拿大、美國、紐西蘭、澳洲、英國、愛爾蘭、南非及貝里斯等地的華裔青年報名參加，在暑假期間前往台灣偏遠地區中小學，從事英語教學志工服務。

回想起去年赴台參加為期1個月的英語志工服務營，正在多倫多就讀大學2年級的顏立昕，在多倫多台北文化中心舉辦的記者說明會中表示，她原本以為自己是去教英語，但結果卻發現，其實是自己學到了很多東西，「我更加了解自己，結識了很多很棒的朋友，也對台灣文化有了更多的認識」。

顏立昕在記者會中用影片和照片分享經驗。她說，很幸運地被分發到台南南化國中，那裡是芒果之鄉，而芒果正是她最愛的水果。她和另外5個大女孩合組英語教學小組，結合舞蹈等各種遊戲和活動，設法提升孩子們的英語能力。而經歷颱風、停電、外加每天都有機會去台南夜市吃美食等，讓她去年的暑假極其難忘。

就讀滑鐵盧大學的楊艾，被分發到台灣最南端的屏東牡丹國中，更直接地面對城鄉差距的現實衝擊，對於偏鄉孩童所面臨的資源不足，有非常深刻的體會。

楊艾說，她所教的孩子從6年級到8年級都有，有些孩子缺課的原因是要去工作。離學校最近的7-11便利超商距離30多公里遠。

她說，從這些偏鄉學童身上學到了非常多的經驗，到現在都還很想念他們。她只想告訴每個人，不論在哪裡，「孩子就是孩子，他們只是需要機會被推動、開發他們的潛能。我希望每個孩子都能夠清楚知道自己是有潛能的。他們都是很棒的孩子」。

2017年海外華裔青年英語服務營活動，訂於7月1日至29日在台灣舉行，只接受網路報名。報名日期自即日起到2月28日截止。活動專屬網站www.aidsummer.net。1060204

(中央社)